Mercato Sampdoria: la società definirà le strategie a gennaio! Ecco cosa può succedere

Mercato Sampdoria, a gennaio la società pronta a scoprire le sue mosse. Tutti i dettagli su i blucerchiati

L’attesa sta per finire: il 2 gennaio si aprirà ufficialmente la sessione invernale di calciomercato, data cruciale per la Sampdoria. I blucerchiati, impegnati in una difficile risalita dalla classifica di Serie B, vedono nella “rumba” del mercato l’occasione decisiva per rinforzare un organico apparso incompleto e fragile in più reparti.

La regia della proprietà

A guidare le strategie ci sarà il triumvirato composto dall’investitore Joseph Tey, dal plenipotenziario Nathan Walker e dal presidente Matteo Manfredi. La dirigenza è consapevole che non basteranno piccoli ritocchi: serve un cambio di rotta netto per puntare alla salvezza e ridare solidità alla squadra.

Obiettivo: almeno cinque rinforzi

Le necessità sono già definite: almeno cinque o sei innesti di spessore, con urgenza soprattutto in attacco e a centrocampo, dove la rosa ha mostrato lacune in fase realizzativa e di costruzione. La sessione di gennaio sarà un banco di prova decisivo per il progetto tecnico e societario, con tifosi e ambiente in attesa di risposte concrete per evitare che la stagione si trasformi in un incubo.

