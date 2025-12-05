Mercato Sampdoria, ecco quali sono gli obiettivi per la sessione invernale! Le ultimissime notizie

Mercato Sampdoria, ecco le strategie dei blucerchiati: gli obiettivi per la sessione invernale e le ultime novità

La Sampdoria guarda già alla prossima finestra di mercato, considerata cruciale per raddrizzare una stagione iniziata in salita. Come sottolineato da Il Secolo XIX, prima di pensare a nuovi innesti sarà necessario sciogliere diversi nodi legati alla rosa.

Lista piena e uscite complicate

La lista dei 18 è al completo: ogni ingresso dovrà quindi corrispondere a un’uscita. Il direttore sportivo Andrea Mancini ha ribadito la difficoltà di piazzare giocatori poco richiesti, aggravata da contratti pesanti e da un rendimento che non facilita le cessioni. L’obiettivo della società è inserire almeno un rinforzo per reparto, il che comporterebbe la necessità di liberare tre slot. Tra i nomi in bilico ci sono Vulikic e Ferri, quest’ultimo vincolato fino al 2027 con cifre impegnative.

Ricci e Bellemo, destini diversi

Ricci potrebbe lasciare Genova con un indennizzo minimo, anche se il tecnico Foti continua a considerarlo utile nelle rotazioni. Diversa la situazione di Bellemo, apprezzato per dinamismo e sacrificio: il suo profilo non rientra tra quelli destinati all’uscita.

Attacco sotto osservazione

Il reparto offensivo è quello più attenzionato. Narro, legato da un contratto fino al 2028 ma finora ai margini delle gerarchie, è il principale indiziato a partire. La sua cessione aprirebbe la strada a un nuovo innesto, ritenuto indispensabile per aumentare la competitività in avanti.

LEGGI ANCHE – Calendario Serie B 2025/2026: date, giornate, risultati, classifica

