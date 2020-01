Mercato Spal, Castro sempre più vicino al club ferrarese

Mercato Spal, Castro è sempre più vicino. Presentata dal club ferrarese un’offerta importante: giocatore vicino ad accettare

La Spal avrebbe individuato in Lucas Castro il rinforzo ideale per questa sessione di mercato. Il giocatore, attualmente in forza al Cagliari, sarebbe a un passo del vestire la maglia del club ferrarese.

Secondo Gianluca Di Marzio è stata fatta un’offerta importante al calciatore, ormai verso il sì definitivo. Potrebbe, quindi, iniziare presto per lui una nuova avventura professionale dopo l’esperienza in Sardegna.