Mercato Spal, tutto su Sanabria. Col Genoa in ballo anche Kurtic

Mercato Spal, asse col Genoa per l’approdo a Ferrara di Sanabria. Col Grifone in ballo anche il futuro di Kurtic che può approdare in Liguria

Spal e Genoa continuano a lavorare parallelamente sul mercato. Come scritto da Gianluca Di Marzio i due club hanno programmato un incontro in Lega Calcio per parlare di possibili affari per questo mese.

Messo da parte Pinamonti, i ferraresi adesso puntano tutto su Sanabria. All’interno della trattativa tra i due club potrebbe entrare anche Kurtic, che farebbe il percorso inverno rispetto all’attaccante.