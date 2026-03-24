Mercato Torino, che obiettivo per l’estate: torna di moda quel calciatore del Genoa! Le ultimissime

Mercato Torino, obiettivo importante per l’estate: torna di moda il terzino del Genoa. Le ultimissime sulla pista più calda

Aaron Martin è diventato uno dei terzini sinistri più produttivi della Serie A, con 13 assist-gol in un anno e mezzo e un rendimento costante che lo ha reso un punto di riferimento del Genoa. Le sue qualità, unite all’età e alla continuità, hanno attirato l’attenzione del Torino, che lo ha inserito nei piani per rinforzare la fascia sinistra. Il 28enne spagnolo, autore anche di un gol decisivo contro il Cagliari, rappresenta un profilo affidabile e già pronto per un salto in una nuova realtà.

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La situazione contrattuale, però, è diventata un nodo cruciale. Martin è in scadenza a giugno e, dopo aver chiesto un aumento d’ingaggio, si è scontrato con la posizione rigida del Genoa. Le trattative si sono arenate e da febbraio il suo minutaggio è calato drasticamente, alimentando un braccio di ferro che dura da settimane. Il club rossoblù potrebbe esercitare unilateralmente l’opzione per prolungare il contratto fino al 2027, ma rischierebbe di trattenere un giocatore scontento. In caso di rinnovo forzato, l’idea sarebbe quella di venderlo subito, con una valutazione che potrebbe oscillare tra i 2 e i 3 milioni di euro.

Il Torino osserva con attenzione, anche perché in estate rischia di ritrovarsi senza terzini sinistri: Obrador difficilmente sarà riscattato, Lazaro è in scadenza, Biraghi verrà rimesso sul mercato e Nkounkou tornerà all’Eintracht per evitare l’obbligo di riscatto. Con la corsia mancina praticamente da ricostruire, Petrachi considera Martin un’opportunità concreta, anche grazie al decreto crescita che rende sostenibile il suo ingaggio. Una mossa necessaria per evitare di arrivare al 1° luglio senza un solo esterno sinistro in rosa.