Mercato Udinese, Marino: «Fofana? Destinato a restare con noi»

Pierpaolo Marino, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del mercato dell’Udinese. Ecco le sue parole.

MARINO – «Per quanto riguarda il mercato ci sono tante voci, ma la maggior parte sono infondate. Fofana? Credo sia destinato a rimanere con noi, non ci saranno stravolgimenti. Cercheremo di accontentare quei giocatori che devono trovare spazio. Abbiamo preso Zeegelaar, molto importante per noi perché ha qualità e mancava un’alternativa a Sema sulla sinistra. In ogni caso non ci saranno più di due uscite».