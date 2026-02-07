Connect with us
Meret a Dazn: «Marassi campo ostico. Ho già vissuto momenti di alternanza, farò di tutto per…»

Meret

Il portiere del Napoli, Alex Meret, ha voluto dire la sua poco prima dell’inizio del match di campionato a Marassi contro il Genoa

Intervenuto nel corso del prepartita di Genoa Napoli, l’estremo difensore dei partenopei, Alex Meret, ha presentato così la sfida valevole per il 24° turno di Serie A 2025/26. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

PAROLE – «Si riparte dall’ultima partita, dall’atteggiamento e dalla voglia di riscattarci. Marassi campo ostico, loro sono in fiducia e hanno bisogno di punti per salvarsi. Se ho la sensazione di potermi giocare il posto? Si, ho già vissuto momenti di alternanza. Mi sento bene e farò di tutto per guadagnarmi il posto. Rrahmani? Ha sempre dimostrato di essere un grande giocatore, vista l’emergenza è un bene che sia rientrato ed è importante per noi»

