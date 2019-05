Merih Demiral, il ragazzo turco che piace alle big italiane: alla scoperta del difensore classe 1998 approdato al Sassuolo in inverno

Si chiama Merih Demiral, la carta d’identità segnala il 1998 come anno di nascita e vanta già quasi 40 presenze in prime squadre. Equamente suddivise tra le esperienze di calcio e di vita già accumulate nella sua albeggiante carriera: alcune in Portogallo con lo Sporting Lisbona, altre con l’Alanyaspor in Turchia, le ultime in Serie A con la casacca del Sassuolo.

Dove è arrivato, in inverno, grazie ad un’operazione da 7 milioni di euro con dietro la regia – si sussurra – della Juventus. Che infatti adesso annusa il colpo e valuta eventuali movimenti, lei come altre big. Perché il colosso turco – quasi 2 metri d’altezza – ha convinto all’impatto col calcio italiano. In neroverde ha messo insieme già 13 presenze e, sfruttando appunto l’altezza, anche una doppietta contro il Chievo.