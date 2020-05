Mertens si avvicina all’Inter, Lautaro Martinez al Barcellona. Gli ultimi segnali sono quelli immobiliari: le ultime

L’Inter è in pole per l’ingaggio a parametro zero di Dries Mertens. Arrivano nuovi segnali sul possibile approdo dell’attaccante belga del Napoli alla corte di Antonio Conte. Una coppia tutta belga Lukaku-Mertens per l’Inter?

Secondo Tuttosport, Mertens avrebbe già incaricato un agente per la ricerca di una casa a Milano. Il belga avrebbe anche chiesto consigli a Lukaku e tra le ipotesi è spuntata quella della zona City Life dove potrebbe liberarsi la casa di Lautaro che è molto vicino al Barcellona. Su Ciro Mertens anche il Chelsea.