Mertens Lazio, Sarri spinge per riavere il suo pupillo: contatti avviati

Mertens Lazio: Sarri avrebbe chiesto espressamente il belga per l’attacco. Primi contatti già avviati tra le parti

Per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione, l’allenatore della Lazio Maurizio Sarri avrebbe richiesto espressamente alla dirigenza Dries Mertens. Il belga è in scadenza con il Napoli e per i biancocelesti sarebbe una operazione “alla Pedro”.

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, ci sarebbero già stati alcuni contatti per sondare la disponibilità del calciatore a trasferirsi alla Lazio. Al momento, però, Mertens aspetta il Napoli. Fin quando non avrà un confronto con la società partenopea, non prenderà in considerazione nuove proposte.