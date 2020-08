Messi Barcellona, la storia infinita: Inter e PSG hanno già contattato l’argentino, ora bisogna capire la volontà del Diez

Quale sarà il futuro di Lionel Messi? L’attaccante argentino vuole andarsene dal Barcellona, ma ovviamente pochissime squadre possono permettersi un ingaggio simile. Ad ogni modo Inter e Paris Saint-Germain, secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, avrebbero già contattato l’argentino.

L’ipotesi più concreta rimane il Manchester City (per la presenza di Pep Guardiola), ma al momento i citizens non hanno effettuato offerte. Nerazzurri e parigini si sono mossi, ma ovviamente sarà un’operazione davvero complessa da mettere in piedi.