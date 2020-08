Messi Barcellona, l’argentino torna dalle vacanze: colloquio immediato con Koeman per valutare il proprio futuro

Ore decisive per il futuro di Leo Messi. L’attaccante e capitano del Barcellona – secondo quanto riportato da Tyc Sports – ha interrotto le proprie vacanze per rientrare immediatamente in Spagna.

Il motivo riguarda il nuovo allenatore dei blaugrana: Messi vuole parlare con Koeman per poter capire quale sarà il futuro della squadra, ma soprattutto il suo. Il numero 10 valuta, in attesa di capire come si muoverà anche il nuovo allenatore dei catalani.