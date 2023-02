Messi e Mbappé illegali: il Psg allunga in vetta

Il Psg domina e vince sul campo del Marsiglia di Tudor e allunga in classifica grazie alla prestazione superlativa di Messi e Mbappé

L’argentino e il francese insieme riescono ad affondare la squadra di Tudor e chiudere le speranze di accorciare in classifica. Messi per Mbappé e Mbappé per Messi il risultato non cambia è sempre gol.