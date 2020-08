Messi Inter, il piano di Suning: clausola e pool di sponsor per sorpassare il City. Sarà difficile, ma i nerazzurri vogliono provarci

L’Inter non vuole mollare la presa. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi cerca di indicare la strada per poter arrivare a Lionel Messi, anche se sarà un’operazione davvero complicata.

L’Inter proverà a superare il Manchester City, ma ad oggi gli inglesi rimangono favoriti. I nerazzurri – si legge sulla rosea – contano di invogliarlo anche con gli amici Lautaro Martinez e Arturo Vidal.