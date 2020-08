Lionel Messi e Pep Guardiola potrebbero incontrarsi oggi a Barcellona per parlare del futuro

Lionel Messi avrebbe scelto il Manchester City come sua prossima destinazione, dopo l’addio comunicato al Barcellona. L’argentino non crede più nel progetto blaugrana ed è intenzionato ad andare via.

Come riportato dal Chiringuito, nelle prossime ore la Pulce potrebbe avere un incontro Pep Guardiola, allenatore dei Citizens, nella città catalana per parlare del futuro in Inghilterra di Messi.