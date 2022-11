Messi può essere più grande di Maradona (almeno nel girone)

Il confronto tra Messi e Maradona sui gol realizzati dai due nella fase a girone: La pulce può fare meglio del Pibe de Oro

Il mondo e l’Argentina chiedono a Messi la stessa cosa: essere grande come Maradona. Che la coppa del mondo l’ha portata nel 1986 a casa e da allora non si è più verificato, nonostante sia Diego (nel 1990) che Leo (nel 2014) una finale l’abbiano disputata (senza brillare né l’uno né l’altro). Oggi la stella del Psg sta viaggiando alla media di un gol a partita e Argentina-Polonia gli chiede di fare altrettanto se non di più se vuole che l’Albiceleste continui il suo cammino. Ma Maradona nelle prime 3 gare ha fatto meglio di Messi? Scopriamo il percorso e diciamolo sottovoce: Messi può ancora essere meglio di Maradona, almeno nel girone.

1982 – Dopo lo shock della sconfitta da campione del mondo che inaugura il torneo (scena che si ripeterà nel 1990), Maradona trascina la squadra a un netto 4-1 sull’Ungheria con una doppietta. E si ferma lì, per quanto riguarda le realizzazioni.

1986 – Il Mondiale di Diego, della Mano di Dio e di tutto ciò che sappiamo ha il meglio del Pibe con le fasi a eliminazione diretta. Nel girone si limita a un gol, una carezza beffarda che impietrisce il nostro Giovanni Galli ma che non basta alla sua Argentina a sconfiggere l’Italia.

1990 – Maradona vive di carisma prima di ogni altra cosa. Nel girone non brilla, condizionato dagli acciacchi fisici. Nessun gol, ma l’Argentina se la cava e a spingerla in avanti sono anche le sue parole.

1994 – Maradona segna un gol, alla Grecia, poi viene fermato per doping al termine del girone. Ma quell’urlo alla telecamera continua a bucare lo schermo ancora adesso, anche perché il suo volto così tirato non lo si è mai visto, né prima né dopo quella rete capolavoro.