Messi: «Ripresa? Sarà strano ma ho davvero voglia di tornare a giocare»

Lionel Messi ha parlato della ripresa del calcio spagnolo durante un’intervista rilasciata al sito ufficiale dell’Adidas

PORTE CHIUSE – «Giocare a porte chiuse implica una nuova sfida. Come squadra ti prepari allo stesso modo, ma individualmente è diverso. Ci sono passato una volta ed è stata un’esperienza unica».

RIPRESA – «Quando torneremo a giocare, sarà un nuovo inizio. Avremo tempo per prepararci e riusciremo a recuperare qualche giocatore importante che era infortunato. Tecnicamente sarà la stessa stagione, ma credo che i giocatori vivranno un’esperienza diversa. So che sarà strano, ma ho davvero voglia di tornare a giocare».

COPA AMERICA – «Sarebbe stato un evento molto importante per me, non vedevo l’ora di giocarci di nuovo. È stato difficile accettare il rinvio ma ovviamente è comprensibile».