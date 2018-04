Messi fantasma in Roma-Barcellona: i social lo massacrano – FOTO

Per Leo Messi Roma non porta più bei ricordi: il suo Barcellona esce dalla Champions League e lui finisce sbeffeggiato dai meme su Twitter e Facebook

La Roma batte il Barcellona e gioca la partita più bella della sua storia recente. Nel Barca, però, c’era un fantasma in campo, almeno stando ai social. Su Twitter e su Facebook i commenti alla prestazione di Leo Messi non sono stati troppo benevoli, ovviamente. Il giocatore del Barcellona è stato tra i peggiori in campo e lo si è visto solo nella ripresa per un tiro centrale, parato bene da Alisson. Che fine ha fatto Messi? Sono in molti a chiederselo, sui social c’è chi ha la risposta.

“Torna a casa Messi” è uno dei capolavori partoriti dai tifosi della Roma su Twitter. Sono molti gli sfottò che i fan giallorossi hanno pubblicato sui social nella notte e anche nella mattinata di oggi. C’è chi paragona Christian De Sica a Messi, chi invece lo mette a confronto con Cristiano Ronaldo e chi tira fuori una statistica interessante: nelle partite all’Olimpico contro la Roma, Davide Calabria ha segnato più gol di Leo Messi. Non è stata una bella serata per Messi, di sicuro è stata una partita indimenticabile per i romanisti.

Gol all’ Olimpico contro la Roma: Davide Calabria: 1 (con cucchiaio) Lionel Messi: 0 pic.twitter.com/xNv32yYakf — Niang Cat (@Jack_Fly01) 10 aprile 2018

Messi vs Leganes — Messi in the UCL pic.twitter.com/Cax8I00Ps0 — Robin (@Dybalance_) 10 aprile 2018

Messi vs Italia Cristiano vs Italia

2017 2017

2018 2018 pic.twitter.com/zRVc0yegix — Díran. (@DiranRM) 11 aprile 2018

Messi contra la Roma 😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/tBfzPxx0AY — Verdadero Madridista (@Vr_Madridista) 10 aprile 2018

😂😂😂😂 ciao messi a casa , Roma 3 Barcellona 0 ! pic.twitter.com/cDkcRlI2sx — damiano sneider (@DamianoSneider) 10 aprile 2018

Messi + Iniesta = Cristiano Ronaldo’s left foot

Simple maths pic.twitter.com/vheN98zsr2 — Nkuli♠ (@crush_cafe) 11 aprile 2018