Sorteggio Roma in semifinale di Champions League: data ed orario

Roma in semifinale di Champions League 2017/2018: quale sarà la prossima avversaria? Liverpool già alla prossima fase, ma occhio alle possibili sorprese. Tutte le informazioni utili su sorteggio e possibilità

La Roma ha sconfitto il Barcellona nei quarti di Champions League 2017/2018 con una rimonta semplicemente storica (leggi anche: ROMA-BARCELLONA: LE PAGELLE). Adesso per i giallorossi ci sarà l’incredibile ostacolo delle semifinali della competizione: quale potrebbe essere la prossima avversaria della squadra di Eusebio Di Francesco? Evidentemente lo scopriremo soltanto venerdì prossimo, 13 aprile 2018, a Nyon, in occasione dei sorteggi delle semifinali, previsti per le ore 12. Per il momento, oltre alla Roma, soltanto un’altra squadra può dirsi sicura di essere in semifinale: il Liverpool che invece ha superato il Manchester City. Lo stesso Liverpool già purtroppo noto nella storia sportiva giallorossa, che potrebbe trovarsi ancora di fronte alla formazione capitolina per una incredibile coincidenza del destino, anche se non è ancora detto: staremo a vedere…

L’avversaria potrebbe infatti essere una tra Juventus e Real Madrid o il Siviglia di Vincenzo Montella, piuttosto che il Bayern Monaco. Per il momento l’unica certezza assoluta è che nel corso dei sorteggi non ci saranno restrizioni geografiche: se anche la Juventus dovesse riuscire nell’impresa di rimonta contro il Real, potrebbe essere sorteggiata contro i giallorossi senza alcuna remora. L’andata delle semifinali si giocheranno, ricordiamo, il 24 e il 25 aprile, il ritorno l’1 e il 2 maggio 2018. Sarà l’ambasciatore della finale di Kiev ed ex Milan Andriy Shevchenko ad effettuare il sorteggio. Tutto pronto dunque: alla Roma non resta che sperare e… gustarsi il viaggio.