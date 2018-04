Serie A kryptonite del Barcellona: in 10 anni, 3 eliminazioni “italiane”

Dopo Roma-Barcellona diventano tre le eliminazioni dei blaugrana dalla Champions League da quando sono diventati una delle squadre più vincenti d’Europa

Roma-Barcellona sarà una gara indimenticabile per i tifosi giallorossi e anche per il calcio italiano, dato che probabilmente è la rimonta più clamorosa della Champions League recente. Analizzando proprio gli ultimi anni di UCL, si trova un dato particolare. Prendiamo in considerazione le ultime dieci edizioni, dal 2008-09 a quella attuale; si tratta dell’epoca d’oro del Barcellona, che nel 2008 avviò una trasformazione del calcio moderno con Pep Guardiola come allenatore. Da allora il Barcellona ha vinto tre volte la Champions e in sette occasioni è stato eliminato prima della finale. In tre di queste sette occasioni, ha trovato un’italiana come avversaria. Inter, Juventus e Roma sono le tre squadre che hanno fatto fuori i catalani dalla coppa; nessun campionato annovera tanti “killer” del Barcellona come la Serie A. Non è una di quelle statistiche che cambiano la vita, ma almeno restituisce un briciolo di orgoglio al nostro calcio.

Roma-Barcellona e gli altri precedenti

Nelle ultime dieci Champions sono tre le vittorie del Barcellona, tre le eliminazioni con le italiane, due con le spagnole (o meglio, con l’Atletico Madrid…), una con una tedesca (il Bayern Monaco nel 2013) e una con una inglese (Chelsea 2012). La prima sconfitta con una squadra di Serie A è arrivata nel 2009-2010 con l’Inter. La semifinale di andata a San Siro fu un capolavoro di Mourinho, che vinse tre a uno e poi incartò il Barca al Camp Nou: uno a zero catalano e Inter in finale, con tanto di lieto fine. Le altre due eliminazioni sono molto recenti. Una è quella di ieri sera con la Roma, l’altra arriva dalla passata stagione. Ai quarti di finale il Barcellona trova la Juventus, perde tre a zero a Torino e pareggia zero a zero in casa. Forse la kryptonite del Barcellona è proprio il calcio italiano.