Roma in estasi dopo la Champions: Pallotta si tuffa nella fontana! – VIDEO

Con il bagno di Pallotta Roma chiude alla grande la sua serata di gloria: dopo la vittoria in Champions League, i tifosi hanno esultato in massa

C’è una parte di Italia che sta facendo festa da ieri sera, i tifosi della Roma. La vittoria contro il Barcellona in Champions League è, probabilmente, la rimonta più importante nella storia del calcio italiano nelle coppe europee. Il tre a zero dell’Olimpico ha mandato in estasi il popolo dei romanisti, che da ore e ore sta esultando nei modi più disparati. Si è unito alle celebrazioni anche il presidente James Pallotta. Nonostante non tutto il pubblico giallorosso lo apprezzi, Pallotta è riuscito a entrare nel cuore di alcuni tifosi con un bel bagno in una fontana.

I fan della Roma stavano facendo festa in piazza del Popolo, quando è arrivato Pallotta e si è diretto verso la fontana. Si è messo sul bordo e, incredibilmente, si è tuffato. I tifosi lo hanno acclamato e lui, bagnato da capo a piedi, ha continuato a esultare. La vittoria con il Barcellona è una delle pagine più belle della storia della Roma e lo testimoniano i festeggiamenti in città. C’è chi fa ha fatto tardi nonostante la sveglia fosse puntata all’alba per andare a lavorare, c’è chi è salito sul pullman con un fumogeno, c’è anche chi ha seguito la Roma da lontano e si ritrova a piangere di gioia a migliaia di chilometri dall’Olimpico. Scene di sana isteria calcistica, tutte bellissime.