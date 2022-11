Messi sbaglia il rigore contro la Polonia: è il primo a sbagliarne due in un Mondiale

Lionel Messi, attaccante dell’Argentina, è il primo giocatore a sbagliare due rigori in un singolo Mondiale

Lionel Messi, attaccante dell’Argentina, ha sbagliato un rigore (che è stato parato da Szczesny) nel match di stasera contro la Polonia.

Non è l’unico che ha sbagliato però in questo Mondiale: il capitano dell’Argentina ha fallito dal dischetto anche contro l’Arabia Saudita. Il giocatore del PSG è il primo nella storia dei Mondiali a sbagliarne due in un singolo torneo.