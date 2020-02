Messi spiega: «Via dal Barça? Decido io a prescindere dalla clausola»

Lionel Messi ha spiegato al Mundo Deportivo le dinamiche che potrebbero portarlo a lasciare il Barcellona

Nella lunga intervista rilasciata al Mundo Deportivo, Lionel Messi fa chiarezza su cosa dovrebbe accadere per far sì che lasci il Barcellona in futuro. Ecco cosa ha rivelato il campione argentino.

«Clausola che mi libera a costo zero? In realtà ho sempre avuto la possibilità di scegliere nelle mie mani a prescindere da quella clausola – ha spiegato l’argentino -. Sono stato in grado di lasciare il Barcellona in molte occasioni, ci sono stati tantissimi club interessati a me tanto da essere disposti a pagare anche la clausola rescissoria, ma a me non è mai venuto in mente di andarmene. Finché il club mi vorrà non ci sarà mai alcun problema circa la mia permanenza».