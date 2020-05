Messi svela: «Volevo lasciare il Barcellona, ero trattato male»

Lionel Messi ha svelato ai microfoni di Rac 1 di essere stato vicino a lasciare il Barcellona: le sue parole

Lionel Messi ha rilasciato una dichiarazione choc ai microfoni di Rac 1. La Pulce ha svelato di essere stato vicino a lasciare il Barcellona: queste le sue parole riportate da itasportpress.it.

ADDIO – «Nel 2016 con il caos che si era creato con la questione del fisco, volevo andare via. Volevo lasciare Barcellona. Ma non per il Barcellona proprio andare via dalla Spagna. Mi sembrava di essere trattato davvero male e non volevo più rimanere a Barcellona. Nessuno mi ha mai mandato un’offerta per andare in un altro club perché tutti sapevano che volevo rimanere al Barcellona. Ma non posso nascondere che è stato molto difficile per me e per la mia famiglia. Le persone non sapevano molto di ciò che accadeva in quel periodo».

CONSOLAZIONE – «Sono contento ovviamente di essere rimasto. Prima di tutto per me e la mia famiglia. Non volevo cambiare città e perdere gli affetti, i legami con le persone e gli amici. Mi sarebbe dispiaciuto perdere tutto questo se me ne fossi andato».