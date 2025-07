Messias, ultimi dettagli per il rinnovo con il Genoa: pronto un prolungamento di un anno

Discussione in corso e avviata alla fumata bianca tra Junior Messias e il Genoa per il prolungamento: mancano gli ultimi dettagli

Junior Messias è pronto a rinnovare il suo contratto con il Genoa. Secondo quanto riportato da Sky Sport, manca solo la definizione di alcuni dettagli per ufficializzare il prolungamento dell’accordo tra l’esterno offensivo brasiliano e il club rossoblù, dopo che per qualche tempo sembrava sfumata la possibilità di un suo rinnovo. Attualmente svincolato, poiché il suo contratto è scaduto lo scorso 30 giugno, Messias firmerà a breve un nuovo contratto che lo legherà al Genoa fino al 2026.

La carriera di Messias, 34 anni, è contraddistinta da una serie di esperienze importanti. Ha collezionato 73 presenze e 15 gol con il Crotone, 68 partite e 12 reti con il Milan, 58 incontri e 10 centri con il Gozzano, 36 presenze e 3 gol con il Genoa e 34 gare e 15 reti con il Chieri. Tra i suoi successi spicca il titolo di campione di Serie A conquistato con il Milan nella stagione 2021-2022.

Il contributo di Messias è stato fondamentale per il Genoa, ma nella passata stagione gli infortuni lo hanno tenuto lontano dal campo più del previsto, privando la squadra della sua qualità, imprevedibilità e fantasia offensiva. Proprio per questo, Patrick Vieira, allenatore del Genoa, punta a non rinunciare a un giocatore in grado di fare la differenza e ha voluto fortemente il suo ritorno.

La società ligure è quindi pronta ad accogliere nuovamente Messias a Marassi, con la speranza che questa volta i problemi fisici siano gestiti al meglio. La parola d’ordine sarà “gestione”, per permettere al brasiliano di essere disponibile e protagonista nel maggior numero possibile di partite nel corso della stagione, dando così un contributo decisivo alla squadra.