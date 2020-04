Meunier: «Mi accostano a tante squadre ma io voglio rimanere al Psg»

Thomas Meunier ha parlato del proprio futuro sulla pagina Instagram di RTBF. Queste le parole del giocatore del Psg

Thomas Meunier è stato spesso accostato in passato ad alcuni club italiani (Inter e Juve su tutti) ma è sempre rimasto al PSG. Così come vorrebbe fare anche nel prossimo futuro come conferma lui stesso in una diretta Instagram sulla pagina di RTBF.

«Il mio primo obiettivo è sempre restare a Parigi, ma per ora la situazione è calma. Accordo imminente con il Borussia Dortmund? Tutto ciò che circola sui social a riguardo non lo capisco: ho visto tanti articoli che mi accostano a Tottenham o Inter, ma non capisco questa mania».