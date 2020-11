Midtjylland, assente Evander contro l’Atalanta: non può viaggiare per l’Italia

Pessime notizie per il Midtjylland in vista del match di Champions League contro l’Atalanta: Evander non potrà viaggiare per l’Italia

Pessime notizie per il Midtjylland in vista del match di Champions League contro l’Atalanta, valevole per la quinta giornata della fase a gironi. Il brasiliano Evander non potrà viaggiare per l’Italia a causa della mancata presentazione di un test che risulti negativo al Coronavirus. Il comunicato della società danese:

«Al fine di consentire il regolare svolgimento delle competizioni sportive che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, e accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l’ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell’ingresso in Italia, devono avere effettuato un test molecolare o antigenico per verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato nella dichiarazione di cui all’articolo 7, comma 1, e verificato dal vettore ai sensi dell’articolo 9. Tale test non deve essere antecedente a 72 ore dall’arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all’ingresso in Italia, devono essere in possesso dell’esito che ne certifichi la negatività e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in conformità con lo specifico protocollo adottato dall’ente sportivo organizzatore dell’evento».