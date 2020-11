Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha parlato dopo la vittoria contro il Crotone. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore rossoblu

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la gara con il Crotone.

«Per quello che abbiamo dimostrato sul campo meritavamo una classifica migliore. Ci vogliono tante occasioni per fare un gol, invece al primo tiro lo subiamo. Abbiamo avuto solo quel colpo di testa di Simy contro, non abbiamo rischiato nulla. E’ un risultato che mi sognavo di notte. Senza subire reti? Sappiamo anche che dobbiamo farne uno in più degli avversari, non siamo ancora così tanto maturi. Il filmato di Maradona che ripiega in difesa? Nessuno parla della sua umiltà, lui poteva permettersi di non fare fase difensiva. Ho chiesto ai miei se lui difendeva, ho fatto vedere un video dei suoi recuperi, scivolate, palle rubate. Se lo faceva il numero uno di tutti i tempi, devono farlo tutti».