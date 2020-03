Mihajlovic, il dottor Marchesi: «Non può correre rischi con il Coronavirus»

Il dottor Marchesi parla della situazione di Mihajlovic relativa all’emergenza Coronavirus: ecco le parole del medico

Il medico di Sinisa Mihajlovic, il dottor Marchesi, ha parlato a È Tv della situazione dell’allenatore del Bologna.

«Sinisa è sempre un guerriero, ma con il Coronavirus non può correre rischi. Abbiamo quasi dovuto insistere per mandarlo via, sennò sarebbe rimasto qui per l’attaccamento che ha al Bologna. Adesso è tranquillo a Roma, ma è molto importante è che non venga intaccato perché su persone che hanno avuto il suo problema con questo virus non ci sono casistiche».