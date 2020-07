Mihajlovic duro con i suoi: «Domenica meglio se restiamo a casa» – VIDEO

Sinisa Mihajlovic è una furia dopo la pesante sconfitta incassata dal suo Bologna contro la Fiorentina. Le parole del tecnico

Sinisa Mihajlovic ha commentato molto duramente la sconfitta incassata dal Bologna contro la Fiorentina. Queste le parole del tecnico rossoblù.

«Non so cosa sia successo. Primo tempo equilibrato, abbiamo avuto occasioni. Poi dopo i gol subiti non abbiamo reagito. Non posso accettare che la mia squadra molli. Non sono arrabbiato ma deluso, che è peggio. Non salvo niente di stasera. Sembra che i ragazzi stiano aspettando che finisca il campionato. Forse è meglio che domenica non ci presentiamo. Ora che nessuno si lamenti delle decisioni che verranno prese».