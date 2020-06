Sinisa Mihajlovic parla nel post gara tra Bologna e Juve. Le parole del tecnico rossoblù sull’arbitraggio di Rocchi

Niente da recriminare per Sinisa Mihajlovic. Il tecnico rossoblù, intervenuto nel post gara tra Bologna e Juve, ha parlato dell’arbitraggio di Rocchi, promuovendo il direttore di gara.

«Il rigore? Ci sono sempre spinte in area, si poteva dare: mi dispiace soltanto di aver dovuto aspettare la Juve per avere un arbitro serio. Mi sarebbe piaciuto averlo in altre gare» ha dichiarato il tecnico.