Mihajlovic: «Non so chi sia più arrabbiato fra me e Italiano. Barrow? Troppo moscio»

Sinisa Mihajlovic ha parlato ai canali ufficiali del Bologna dopo il pareggio contro lo Spezia: le sue dichiarazioni

Sinisa Mihajlovic ha parlato ai canali ufficiali del Bologna dopo il pareggio contro lo Spezia. Le sue dichiarazioni.

«Un risultato giusto anche se nel primo tempo abbiamo commesso i soliti errori, con quattro occasioni davanti alla porta. Sul 2-0 abbiamo rischiato, ma alla fine siamo riusciti a pareggiarla e addirittura a trovare il rigore della potenziale vittoria. Questo è stato l’ultimo rigore tirato da Barrow, mi dispiace ma cercherò un altro rigorista. Ho un gruppo di ragazzi intelligenti, sanno anche loro quando sbagliano, ogni tanto bisogna riportarli sulla strada giusta. Oggi abbiamo fatto tutto quello che si poteva fare, ci mancano tanti giocatori. Diciamo che spiace per quel rigore, ma due minuti prima eravamo sconfitti, quindi è andata bene sia a noi che allo Spezia. Non so chi sia più arrabbiato fra me e Italiano. Musa ha fatto un gran gol, ma non sta facendo bene, è troppo moscio, perde troppi contrasti. So che il carattere non si cambia, ma deve migliorare mettendoci del suo».