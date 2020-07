Mihajlovic: «Spero che da settembre riaprano gli stadi. Così non mi piace»

Mihajlovic ha parlato della questione riapertura stadi in maniera molto diretta, esprimendo il proprio pensiero in maniera inequivocabile

SPERO FINISCA PRESTO- «E’ che spero finisca questo calcio perché dodici partite così mi fa schifo. So che era l’unico modo di finire campionato ma speriamo che da settembre riaprano gli stadi perché il calcio si gioca per i tifosi; sentire rumore palla e quel che si dice non emoziona, è quasi peggio degli allenamenti. Spero finisca presto e non si ripeta più. Se mi chiedessero di scegliere se giocare senza pubblico o non giocare il prossimo campionato, sceglierei di non giocare. Così non mi piace». Così gazzetta