Mihajlovic, video-messaggio da brividi al Bologna: «Lotteremo insieme»

Mihajlovic, video-messaggio al Bologna: «Lotteremo insieme». Le parole del tecnico rossoblù

Con un video-messaggio Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna nuovamente ricoverato per leucemia, ha voluto mandare un messaggio ai suoi giocatori.

«Vi ho convocato per ripetermi con tutti; non ci sarò fisicamente, ma sarò sempre con voi. Sarò in continuo contatto con il mio staff. Lotterò assieme a voi e sono certo che voi lotterete assieme a me. La vita non è una linea dritta. Ci sono discese, salite e cadute. L’importante è avere il coraggio di reagire e trovare sempre la forza per rialzarsi. Non bisogna avere paura e pensare sempre positivo. Ho fiducia in me stesso e nei dottori: so che questa sfida la vincerò“