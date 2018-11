Dopo un periodo difficile Gattuso si è ripreso il Milan in 3 mosse: nuovo schieramento tattico, mentalità e utilizzo delle secondi linee

Con 3 mosse, Gattuso si è ripreso il Milan, vincendo in una settimana contro Sampdoria, Genoa e Udinese. Il primo cambiamento è di natura tattica: il tecnico rossonero è passato al 4-4-2 che ha garantito un maggior dialogo tra gli attaccanti e una miglior copertura del campo. A Udine, infatti, dopo 16 partite consecutive, Donnarumma è riuscito a mantenere inviolata la propria porta.

Se ancora non fosse evidente, il lavoro di Gattuso per quanto riguarda la mentalità della squadra è ottimo, perché contro Genoa e Udinese sono arrivate due vittorie in pieno recupero. Ciò è sintomo di una squadra che non si arrende e rimane concentrata sulla partita, proprio come era solito fare il suo tecnico. Infine, visti anche i tanti infortuni, Gattuso sta riuscendo a dare spazio alle seconde linee come Bakayoko, Castillejo e Laxalt. In particolare quest’ultimo, nel 4-4-2, si sta esprimendo al meglio nella posizione di esterno alto.