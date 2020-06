Milan, a caccia di fantasia: ma bisogna aggiustare la mira. Pioli vuole maggiore concretezza da Calhanoglu, Castillejo e Bonaventura

Stefano Pioli vuole maggiore concretezza dai suoi giocatori durante questa ripresa. Il tecnico del Milan, infatti, migliorare la media gol dei suoi giocatori chiave come Calhanoglu, Castillejo e Bonaventura.

Ci vuole maggiore fantasia – come riportato sul focus dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport -, l’allenatore rossonero vuole maggiore finalizzazione in zona gol. Sarà necessario aumentare la media gol per poter trovare punti importanti.