Milan, Abbiati su Donnarumma: «Può restare a vita in rossonero»

Christian Abbiati ha parlato del futuro di Gianluigi Donnarumma con la maglia del Milan

Christian Abbiati, ex portiere del Milan, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato del futuro in rossonero di Gianluigi Donnarumma.

«Spero che possa restare a lungo, è normale che mezza Europa lo vorrebbe portar via al Milan. Le tentazioni sono tante, dipenderà dalla Champions: se il Milan riprendesse a frequentarla stabilmente. Lo avevo già auspicato in passato e lo ripeto: Gigio potrebbe anche restare in rossonero a vita».