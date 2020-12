Milan, addio Szoboszlai: oggi la firma con il Lipsia. I dettagli

Dominik Szoboszlai oggi firmerà con il Lipsia: il centrocampista ungherese del Salisburgo era stato ad un passo dal Milan in estate

Tutto fatto: Dominik Szoboszlai tra poche ore diventerà un nuovo giocatore del Lipsia. Operazione sinergica da parte della Red Bull che trasferisce così il talento del Salisburgo all’altra società marchiata dal Toro Rosso e che milita in Bundesliga.

Una notizia negativa per il Milan che aveva in pugno Szoboszlai prima della conferma di Pioli quando ancora Rangnick sembrava il più papabile a subentrare. Per portarlo in Germania il Lipsia, riporta la Bild, – pagherà 20 milioni di euro e lascerà al Salisburgo il 20% sulla futura eventuale rivendita.