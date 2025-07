Milan, Adli verso l’addio: la destinazione potrebbe essere la Russia

Milan, Yacine Adli vicino all’addio ai rossoneri: non è nei piani di Massimiliano Allegri e per lui si prepara l’addio, con una possibile partenza in Russia

Yacine Adli è pronto a fare nuovamente le valigie. Dopo la stagione in prestito alla Fiorentina – 26 presenze e 4 gol in Serie A, più una rete in Conference League – il centrocampista francese è rientrato al Milan, ma il suo futuro è tutt’altro che rossonero.

Il classe 2000, infatti, non rientra nei piani di Massimiliano Allegri, intenzionato a rivoluzionare il centrocampo. Al punto che, secondo indiscrezioni, Adli potrebbe addirittura essere destinato ad allenarsi con il Milan Futuro, la seconda squadra del club recentemente retrocessa in Serie D, in attesa di una nuova sistemazione.

Una proposta concreta, però, sarebbe già arrivata: secondo quanto riportato da fonti russe e rilanciato da Sportmediaset, lo Spartak Mosca avrebbe messo sul tavolo un’offerta da 18 milioni di euro per assicurarsi il cartellino del giocatore. Una cifra tutt’altro che trascurabile, che il Milan sarebbe tentato di accettare per monetizzare e liberare spazio in rosa.

Resterebbe però da convincere lo stesso Adli, che dovrebbe valutare con attenzione la possibilità di trasferirsi in Russia. Dopo due stagioni in rossonero – con un totale di 39 presenze e un gol – il centrocampista ha trovato continuità solo nell’ultima annata, anche se lontano da San Siro. La Fiorentina, dove ha giocato spesso da titolare sotto la guida di Palladino, ha scelto di non riscattarlo.

Ora lo scenario più probabile è un addio a titolo definitivo. La proposta dello Spartak potrebbe sbloccare una situazione stagnante e aprire per Adli un nuovo capitolo all’estero. Il Milan, nel frattempo, continua a sfoltire la rosa per costruire il centrocampo del futuro secondo la visione tattica di Allegri.