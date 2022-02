ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Milan, l’agente di Botman: «Anche il Newcastle è una grande squadra». Così il procuratore del centrale del Lille

Nikkie Bruinenberg, agente di Sven Botman, obiettivo di mercato del Milan, ha parlato ai microfoni di Voetbal International.

Le sue parole: «Una delle qualità principali di Sven è che è sempre molto sicuro nelle decisioni da prendere, non si lascia condizionare e soprattutto ha molto coraggio. Ad esempio dopo il prestito all’Herenveen per molti sarebbe stato comodo e logico tornare all’Ajax, invece Sven decise di andare al Lille. Poteva essere un rischio, ma Sven è questo, non ha paura di osare. Sono sicuro che in estate prenderà la decisione giusta: Milan e Newcastle sono due grandi squadre. Non bisogna commettere l’errore di pensare che il Newcastle possa essere solo una scelta economica. Sta nascendo un bel progetto, ma anche il Milan è un club molto prestigioso».