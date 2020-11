Milan, Ambrosini su Bonera: «Persona di cultura. Arriva pronto all’appuntamento»

Massimo Ambrosini ha parlato di Daniele Bonera, che domenica siederà sulla panchina del Milan

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, ai microfoni di Milan News 24 ha detto la sua su Daniele Bonera, che siederà sulla panchina del Diavolo domenica al San Paolo:

«È un ragazzo riflessivo, intelligente e di cultura. Secondo me Bonera è anche umile, e in questo anno e mezzo ha imparato tanto. Credo che arrivi pronto all’appuntamento, ma ovviamente se il Milan dovesse perdere, non sarà mica colpa sua».