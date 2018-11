Milan, quale futuro per André Silva? Leonardo sembra avere le idee chiare…

L’attaccante portoghese André Silva sta vivendo un’ottima stagione al Siviglia ma il suo futuro è ancora in bilico

Il Milan è sempre più vicino a Zlatan Ibrahimovic. Insieme a Gonzalo Higuain, l’attacco dei rossoneri sarebbe uno dei più completi in Serie A. Ma per due che restano, qualcuno dovrà uscire. André Silva, dopo la deludente scorsa stagione, è rinato in Spagna con la maglia del Siviglia. Sette gol in undici gare per il portoghese, che continua a mantenere anche una media di un gol ogni due gare con la sua nazionale. Il suo futuro è ancora tutto da scrivere, ma da Casa Milan la decisione sembra già presa.