Zlatan Ibrahimovic ha abbandonato il campo contro il Napoli per infortunio: preoccupano le condizioni dell’attaccante del Milan

Serata agrodolce per Zlatan Ibrahimovic, autore di una doppietta contro il Napoli e vittima di un infortunio al bicipite femorale.

L’attaccante del Milan, una volta accusato il dolore, ha chiesto il cambio in via precauzionale. Scarso l’ottimismo nell’ambiente rossonero, in attesa di conoscere l’esito degli accertamenti clinici.