Milan, il piano rossonero per arrivare ad Aouar: le ultime

Il Milan ha trovato la pedina sul mercato per rinforzare il centrocampo, si tratta di Hassem Aouar del Lione.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, con il contratto in scadenza nel 2023 potrebbe lasciare la Francia a prezzi di saldo. La società transalpina non può chiedere troppo e i rossoneri starebbero pensando di acquistarlo a gennaio per una cifra vicina agli 8 milioni per bruciare la concorrenza.