Milan, Athekame si presenta: «Ecco cosa mi ha detto Allegri». Poi il retroscena sul ruolo

Il Milan continua a monitorare con grande attenzione il mercato svizzero, che si sta rivelando una vera e propria miniera d’oro per il club rossonero. Dopo l’arrivo di Ardon Jashari, un talentuoso centrocampista che ha già fatto parlare di sé per le sue qualità, un altro nome elvetico si aggiunge alla rosa di mister Massimiliano Allegri: Zachary Athekame. Il giovane e promettente terzino è sbarcato ufficialmente a Milanello, mettendo un punto esclamativo su una fase molto dinamica e intensa della campagna acquisti del Diavolo. Ecco un estratto del suo intervento ai canali ufficiali del club rossonero:

SENSAZIONI – «Mi sento bene e in forma, sono molto orgoglioso di vestire questi prestigiosi colori. Non vedo l’ora di giocare».

COLORI ROSSONERI ANCHE AL NEUCHATEL – «Sì è vero, devo dire che il rossonero mi dona! Sono felice di poter indossare ancora questi colori».

SERIE A – «Conosco la Serie A, è un campionato molto tattico e difficile. Io penso di portare personalità e carattere per cercare di aiutare la squadra nel migliore dei modi

DIFFERENZA TRA SVIZZERA E ITALIA – «Sono due campionati e paesi diversi, qui il calcio è molto tattico rispetto che da altre parti, sarò curioso di imparare tutto dai miei compagni».

RUOLO – «Sono un terzino destro, ma posso giocare come laterale alto nel 3-5-2».

ALLEGRI – «Sì ci siamo sentiti, mi ha detto che questo campionato è importante per i difensori, è un posto dove poter imparare bene la tattica. Io sono entusiasta e non vedo l’ora di iniziare».

AMBIZIONI – «Come già detto sono carico e voglioso di poter crescere e migliorarmi sotto tutti i punti di vista. Arrivo al Milan con grande determinazione e ambizione».

COSA PUO’ MIGLIORARE – «Sono giovane, ho molto da imparare ancora e credo che sarà tutto un discorso generale, non c’è qualcosa di specifico: migliorerò grazie a club e allenatore».

