Milan Bakayoko, frenata da parte dei rossoneri: il Chelsea chiede 30 milioni subito, ma al momento Maldini e Massara temporeggiano

La richiesta per Bakayoko è troppo elevata. Il Milan – come si legge sull’edizione odierna del Corriere dello Sport – non vuole cedere alle richieste del Chelsea per il centrocampista francese.

Al momento la società londinese chiede 30 milioni subito, mentre Maldini e Massara chiedono una dilazione in due anni, oppure 20-25 milioni di euro cash più eventuali bonus. La trattativa rimane al momento congelata.