Milan Bakayoko, si può fare: ma la richiesta del Chelsea è alta. Servono almeno 35 milioni di euro per convincere i Blues

Tiemoué Bakayoko rimane in cima alla lista dei pensieri del Milan per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione.

Il Chelsea però chiede un prezzo elevato, come durante la scorsa stagione per il riscatto: per poter convincere i Blues serviranno almeno 35 milioni di euro. I rossoneri dissero di no, dunque la squadra londinese deve assolutamente abbassare le pretese.