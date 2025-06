Milan, contatti con il Bayer Leverkusen per Xhaka e Thiaw, ma non si parla di scambio: le ultime

Milan, contatti ben avviati con il Bayer Leverkusen per Xhaka, ma non solo: i tedeschi chiedono informazioni su Thiaw

Nelle prossime ore i contatti tra Milan e Bayer Leverkusen si intensificheranno, coinvolgendo non solo Granit Xhaka ma anche Malick Thiaw. Come riportato da la Gazzetta dello Sport i due club potrebbero trattare separatamente le operazioni: i tedeschi vogliono subito il difensore rossonero per rimpiazzare Tah, mentre il Milan intende monetizzare le uscite, senza urgenza di bilancio dopo la cessione di Reijnders. Xhaka ha già dato disponibilità a trasferirsi in Serie A, affascinato dalla maglia rossonera. Il Milan è pronto a offrire una decina di milioni più bonus per il regista svizzero, il cui contratto con il Bayer scade nel 2028. Il club tedesco, però, vuole trattenerlo come nuovo leader tecnico dopo gli addii di Frimpong, Tah e (probabilmente) Wirtz. Anche Ten Hag si è espresso in favore della sua permanenza.

Parallelamente, il Bayer Leverkusen spinge per Thiaw, valutato intorno ai 20 milioni più bonus, cifra inferiore rispetto ai 35 richiesti dal Milan nella scorsa estate. In mezzo al campo, invece, i rossoneri vedono Xhaka come perfettamente compatibile con Modric e parte di una mediana che potrebbe includere anche Fofana e uno tra Rabiot, Guerra o Jashari. Sullo spagnolo del Valencia, Guerra, il Milan ha già pronta un’offerta da 18 milioni più 2 di bonus, ancora lontana dai 25 richiesti dal club spagnolo, che deve inoltre riconoscere il 30% di una futura rivendita al Villarreal. La pista Jashari del Bruges rimane viva, ma più defilata. Il mercato rossonero è entrato nel vivo, con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva anche senza i ricavi della prossima Champions.