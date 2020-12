Milan, Bennacer non perde tempo: possibile ritorno contro il Parma

Milan, Bennacer al lavoro per recuperare dall’infortunio: l’algerino vuole tornare in campo contro il Parma

Secondo quanto riportato da Sky Sport, nonostante il giorno di riposo parte della squadra è presente a Milanello. Recupero per chi ha giocato ieri e terapie per chi, come Bennacer, non era presente nella gara con la Sampdoria.

Il calciatore algerino difficilmente verrà impiegato nella gara di Europa League contro lo Sparta Praga ma potrebbe tornare tra i convocati per la sfida del weekend a San Siro contro il Parma.