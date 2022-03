Milan, Berardi il preferito per la fascia: il Sassuolo fa il prezzo

Calciomercato Milan: i rossoneri avrebbero messo Berardi in cima alla lista dei rinforzi per la prossima stagione

Il nome che in questo momento mette tutti d’accordo al Milan per la prossima stagione è quello di Domenico Berardi. I rossoneri sanno di dover intervenire in quel ruolo e l’attaccante del Sassuolo in questa stagione è giù arrivato a 12 gol e 10 assist.

La sensazione è che l’azzurro in estate possa finalmente cambiare squadra dopo i no in passato alla Juventus e gli abboccamenti mai diventati concreti con l’Inter. Il Milan gli può offrire la vetrina della Champions e ha il budget per soddisfare le richieste del Sassuolo che parte da una quotazione di 30-35 milioni. È il nome cerchiato a Casa Milan, anche se piace pure al Napoli.

